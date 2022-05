Listo los boletos Bryan-Dubois por titulo WBA Es la noche del título en el Casino Miami Jai-Alai el sábado 11 de junio cuando “el mayor promotor de boxeo del mundo” Don King organiza una noche de peleas por el título en la cartelera titulada “La lucha por la libertad y la paz”. Los boletos están a la venta por $100, $75 y $50. La tarjeta también se presentará en Pay-Per-View. El evento principal de la noche contará con el campeonato de peso pesado de la AMB enfrentando al campeón defensor Trevor Bryan (22-0, 15 KOs) contra el contendiente número uno Daniel DuBois (17-1, 16 KOs) de Greenwich, Londres. El promotor King está trabajando para hacer una o dos peleas por el título adicionales para la cartelera en su misión de traer una emocionante noche de boxeo en Miami. Las otras peleas por el título son la pelea por el título NABA Gold Heavyweight con el campeón DaCarree Scott (7-0, 6 KOs) de Decatur, GA defendiendo su título contra el toletero de Louisiana Jonathan Guidry (17-1-2, 5 KOs) de Dulac, LA . La única mancha de Guidry llegó a manos de Bryan. El campeón de peso crucero de la NABA de Florida, Johnnie Langston (10-3, 4 kos) de Sarasota, FL defenderá su título contra Isaiah Thompson de Plantation, Florida (6-1-1, 5 KOs). Tre’Sean Wiggins (13-5-3, 7 KOs), de Newburgh, NY, defenderá su campeonato de peso welter de la NABA contra Ft. Travis Castellon de Lauderdale, Florida (17-4-1, 12 KOs). Romero promete KO Tank en un solo round Taylor-Zepeda en negociaciones por titulo WBC Like this: Like Loading...

