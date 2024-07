Rocky Hernández se une a Matchroom Gabriel F. Cordero El emocionante peso superpluma mexicano, Eduardo “Rocky” Hernández ha firmado un contrato promocional de varias peleas con Eddie Hearn y Matchroom. Hernández (35-2 32 KOs) volvió a la senda del triunfo en una pelea de suspenso característica en mayo en Aguascalientes con su compatriota mexicano Daniel Lugo, deteniendo a Lugo en el séptimo asalto de una guerra total. Rocky Hernández de 26 años perdió dolorosamente la oportunidad de ganar el título mundial del WBC cuando fue detenido con solo 22 segundos restantes por el campeón defensor O’Shaquie Foster en octubre pasado. Hernández (35-2, 32 KOs) debera enfrentar a Thomas Mattice (22-3-1, 17 KOs) por el título Continental de las Américas de la AMB en Hermosillo, México, el viernes 13 de septiembre en un evento de Matchroom. Gadzhimagomedov gana el título de bridge de la WBA Akitsugi detiene a Ramírez y sigue invicto Like this: Like Loading...

