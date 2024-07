Gadzhimagomedov gana el título de bridge de la WBA El medallista de plata olímpico de Tokio 2020, Muslim Gadzhimagomedov (4-0, 3 KOs), se anotó un nocaut técnico en el cuarto asalto sobre Zhaoxin Zhang (12-3-1, 7 KOs) para reclamar el título vacante de peso puente de la AMB el viernes por la noche en Serpukhov, Rusia. Gadzhimagomedov golpeó a Zhang hasta que el árbitro detuvo la pelea. El título quedó vacante después de que el ex campeón Evgeny Tishchenko diera positivo por sustancias prohibidas. En la pelea coestelar, el atleta olímpico de Tokio 2020 Albert Batyrgaziev (11-0, 8 KOs) derrotó al ex campeón Jono Carroll (24-3-1, 7 KOs) en el noveno asalto para quedarse con el cinturón interino de peso superpluma de la AMB. Carroll cayó dos veces. Chocolatito González regresó triunfante en Nicaragua Rocky Hernández se une a Matchroom Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.