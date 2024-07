Chocolatito González regresó triunfante en Nicaragua Fotos: All Star Boxing Después de nueve años y medio de ausencia, el 5 veces ex campeón mundial Román “Chocolatito” González peleó nuevamente en su natal Nicaragua. Chocolatito (52-4, 41 KOs) se anotó un nocaut técnico en el décimo asalto contra el ex retador al título mundial Rober “El Huracán” Barrera (27-6, 17 KOs) el viernes por la noche en la Arena Alexis Argüello en Managua. Chocolatito, de 37 años, ahora en campaña en peso gallo, conectó fuertes golpes al final de cada asalto. Barrera cayó tras un golpe al cuerpo al final del octavo asalto. Chocolatito derribó a Barrera nuevamente en el noveno asalto, pero Barrera de alguna manera sobrevivió al asalto. En el décimo asalto, el árbitro finalmente detuvo la pelea. El tiempo era :51. Esta fue la primera pelea del futuro miembro del Salón de la Fama González desde diciembre de 2022. _ Matchroom anuncia sus tres próximos eventos Gadzhimagomedov gana el título de bridge de la WBA Like this: Like Loading...

