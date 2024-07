Matchroom anuncia sus tres próximos eventos Matchroom ha anunciado tres nuevos eventos para el otoño, que se llevarán a cabo en Estados Unidos, México y el Reino Unido respectivamente. DAZN los transmitirá. El invicto peso súper mediano número 1 de la WBO, Diego Pacheco (21-0, 17 KOs), se enfrentará a Maciej Sulecki (32-2, 12 KOs) en el Dignity Health Sports Park en Los Ángeles el sábado 31 de agosto. El peso súper pluma #2 del WBC, Rocky Hernández (35-2, 32 KOs), se enfrenta a Thomas Mattice (22-3-1, 17 KOs) por el título Continental de las Américas de la AMB en Hermosillo, México, el viernes 13 de septiembre. El invicto peso superligero número 3 del WBC Dalton Smith (16-0, 12 KOs) se enfrentará a Jon Fernández (26-2, 22 KOs) por el título europeo vacante en el Utilita Arena en Sheffield el sábado 28 de septiembre. El ex campeón Daniel Jacobs anunció su retiro Chocolatito González regresó triunfante en Nicaragua Like this: Like Loading...

