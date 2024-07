Quiero expresar mi gratitud y aprecio por el deporte del boxeo, ya que ha cambiado mi vida de maneras que nunca podría imaginar. Me ha inculcado muchos principios y valores que de otra manera no habría aprendido. El boxeo me convirtió en el hombre que soy hoy.

Siempre ha sido mi sueño ser campeón en la vida y cuando el boxeo me encontró, era un niño pobre que crecía en Brownsville, Brooklyn, sin mucho que esperar. Como un niño negro joven, me obligaron a alimentar una identidad de que no era importante o que no sucumbiría a nada sustancial en la vida. Me dijeron que el gueto en el que crecí estaba lleno de criminales sin futuro y que sería una estadística como mis compañeros y los que vinieron antes de que yo muriera o estuviera en la cárcel sin potencial para salir o tener éxito por mí mismo. Ahora estoy orgulloso de decir que soy la rosa que creció del concreto en Brooklyn. He demostrado que muchas personas estaban equivocadas. Orgulloso de decir que soy un ejemplo vivo de lo que es tomar tu destino y tus propias manos Y cuando te aceptas a ti mismo y a los talentos dados por Dios, todo lo que puedes lograr.

Quiero agradecer a TODOS MIS FANS. A mis maestros de la escuela por darme conocimiento. Gracias a los OG de mi vecindario que siempre me dijeron que me mantuviera enfocado y apreciara las oportunidades con las que Dios me había bendecido. Gracias a mis amigos desde la infancia hasta la edad adulta por empujarme y motivarme en mi camino. Quiero agradecer a mi comunidad de boxeo de Starrett City por prepararme, así como a mis entrenadores a lo largo de mi carrera (RIP Victor Roundtree), gracias a mi familia de sangre por darme amor incondicional y apoyo continuamente a lo largo de mi vida. Gracias a mi hijo Nathaniel por ser la razón por la que peleo y la razón por la que vivo. Mi mayor motivador y razón por la que hago todo lo que hago. Soy muy bendecido de tenerte como hijo.

A través de los altibajos dentro y fuera del ring, he logrado convertirme en dos veces campeón del mundo y puedo decir que soy el primer sobreviviente de cáncer en ser campeón mundial de boxeo, el mayor logro que he podido alcanzar. Poder inspirar a otros con mi historia siempre me ha hecho sentir que mi vida significaba más que simplemente pelear dentro del ring. Un verdadero hombre milagroso. Buen trabajo. 🙏🏾#Humbled #meek #teamjacobs