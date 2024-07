Ennis detiene a Avanesyan y retiene título welter de la FIB El campeón de peso welter de la FIB, Jaron “Boots” Ennis (32-0, 28 KOs), derrotó a David Avanesyan (30-4-1, 18 KOs) en cinco asaltos el sábado por la noche en el Wells Fargo Center en Filadelfia, Pensilvania. Ennis venció al robusto Avanesyan, derribándolo en el quinto asalto. Avanesyan no pudo continuar durante el sexto asalto. Otros resultados:

Skye Nicolson G10 Dyana Vargas (peso pluma femenino)

Jalil Hackett G10 Peter Dobson (peso welter)

Khalil Coe TKO2 Kwame Ritter (peso semipesado)

Christopher “Pitufo” Diaz TKO2 Derlyn Hernandez (superpluma)

Christian Carto TKO3 Carlos Buitrago (peso pluma) Haga clic aquí para comentar Muratalla vence al ex campeón Farmer y sigue invicto El ex campeón Daniel Jacobs anunció su retiro

