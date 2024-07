Muratalla vence al ex campeón Farmer y sigue invicto El invicto contendiente de peso ligero número 2 del WBC, número 2 de la OMB y número 4 de la FIB, Raymond “Danger” Muratalla (21-0, 16 KOs), se impuso por decisión unánime en diez asaltos al ex campeón mundial Tevin Farmer (33-6-1, 8 KOs) el sábado por la noche en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort en Las Vegas. Las puntuaciones fueron 97-92, 96-93, 95-94, mientras Muratalla se alejaba hacia el final. Muratalla tuvo que superar el elusivo estilo zurdo de Farmer mediante el uso de ángulos y una presión constante. Farmer tuvo éxito al conectar golpes de izquierda rectos desde afuera, pero las rápidas ráfagas del joven de 27 años frenaron su impulso . Round 12 con Mauricio Sulaimán: Donald Trump y el boxeo Ennis detiene a Avanesyan y retiene título welter de la FIB Like this: Like Loading...

