Round 12 con Mauricio Sulaimán: Donald Trump y el boxeo Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC- Hijo de José Sulaimán Lo sucedido este sábado en Pensilvania, Estados Unidos, sacudió al mundo entero de muchas maneras. Donald Trump, ex presidente de EU, y candidato a la presidencia, sufrió un ataque durante un acto de campaña que milagrosamente no acabó con su vida. Un ataque a esos niveles es de gran preocupación; esto no sucedía en el país vecino desde 1981, cuando el entonces presidente, Ronald Reagan, fue herido de bala. Es impensable, que aún en 2024 esto pueda suceder. Es preocupante ver cómo la sociedad en la que vivimos está descompuesta, como las redes sociales nos tienen podridos. ¡Cómo es posible que pase por la mente de muchos que esto fue actuado como estrategia política! ¡No puede ser! El Consejo Mundial de Boxeo envía los mejores deseos a Donald Trump, y a todo el pueblo norteamericano. Trump es miembro de la comunidad del boxeo, además de ser gran aficionado a nuestro deporte; fungió como promotor en los años 80 y 90. Su sociedad con Don King fue altamente exitosa, y fue precisamente el que lo llevó a salir de múltiples problemas financieros que sufría en aquellos años. Mike Tyson combatió en cinco ocasiones, en el Trump Plaza, justo cuando era el gran campeón mundial y considerado el hombre más temido del planeta. También Julio César Chávez lució su grandeza en Atlantic City, y muchos campeones más lograron que este recinto se convirtiera en la capital del boxeo mundial por varios años. Ahí se veía a Donald Trump muy activo en las conferencias de prensa, pesajes y arriba del ring, en las peleas junto a Don King. El boxeo le debe a Donald Trump uno de los actos más importantes en la historia del deporte con relación a la justicia, inclusión y rechazo a la discriminación racial. El campeón mundial Jack Johnson fue el primer boxeador de color que se coronó en la división de los pesos completos, a principios del siglo XX, al ganar el título en Australia. Posteriormente se llevó a cabo la pelea que definiría su destino final. Su retador, James Jeffries, fue un excampeón mundial que sacaron del retiro para enfrentar a Johnson, y apodado La esperanza blanca. El legendario promotor Tex Rickard construyó un estadio para celebrar ahí el combate, y la gran expectativa era que el blanco venciera al negro. Sucedió todo lo contrario. Jack Johnson le dio una salvaje paliza a Jeffries, que ocasionó la furia del público asistente, y propició disturbios y revueltas en todo el país, los cuales cobraron muchas vidas de personas de color. La discriminación era brutal contra ellos en aquel entonces. El campeón enfureció a todos, pues lejos de reprimirse, usaba su poder y fama, vestía lujosamente, y sus mujeres, eran todas blancas. En 1913 fue enjuiciado y sentenciado a un año de cárcel; su crímen fue conducir un auto en compañía de una mujer blanca, precisamente su esposa y cruzar de un estado a otro. Tuvo que huir del país, y a su regreso, cinco años después, fue encarcelado y despojado de todos sus bienes. Johnson murió en la miseria en 1946, y considerado un criminal, por la ley norteamericana. Durante décadas se hicieron muchos intentos, bajo el liderazgo de Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard y otros más, con el apoyo absoluto e incondicional del CMB. El objetivo era lograr el perdón presidencial, y limpiar el nombre del gran campeón. La petición pasó por el Senado, y estuvo en el escritorio de los presidentes George W. Bush, Bill Clinton y Barack Obama, y ninguno otorgó el perdón. Un último intento se dio en 2018, el WBC envió la petición del perdón, y en esta ocasión, Sylvester Stallone tomó el caso con pasión, y fue el 24 de mayo de 2018 que Donald Trump otorgó el perdón presidencial a Johnson, y le fue entregado el certificado a su nieta Linda Haywood, en un acto en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Estamos cerca del inicio del evento deportivo más importante del mundo: los Juegos Olímpicos. El boxeo es uno de los deportes originales, y ha sido parte del programa olímpico desde 1904. Debido a la mala administración de la Federación Internacional, encargada del boxeo olímpico, está en riesgo de ser excluido de Los Ángeles 2028. AIBA, ahora llamada IBA, ya fue expulsada por el COI, y el boxeo no cuenta con representación ante este organismo. La agrupación de recién creación, World Boxing, está haciendo todo lo posible para obtener el reconocimiento del COI, y así salvar a nuestro deporte en cuanto a Juegos Olímpicos se refiere. Lo único que falta para lograr dicho reconocimiento es lograr la afiliación de 50 países. Muchos, incluyendo a México, no lo han hecho, lo cual resulta inexplicable, pues si no se consigue tener federación ante el COI, y al quedar fuera de JO, las federaciones nacionales de boxeo dejarán de existir. Nuestro país llevará cuatro boxeadores a París (dos hombres y un par de mujeres), y la esperanza está viva de lograr la gloria de la medalla, pues siempre que hay un mexicano arriba de un ring habrá esperanza de triunfo. ¿SABÍAS QUE…? El boxeo fue por muchos años el deporte con más número de medallas para México. En los últimos seis Juegos Olímpicos, sólo hemos ganado dos, y ahora son los clavados los líderes en el medallero. ANÉCDOTA DE HOY Mi papá, José Sulaimán, fue crucial para lograr la sociedad entre Don King y Donald Trump. Don Jose siempre asesoro a quien lo buscaba, así fue con muchos promotores de boxeo y en varias ocasiones nos contó ese importante episodio. “Don estaba en la gloria, Mike Tyson quien era una mina de oro, tenía contratos de televisión como nadie más y Las Vegas le daba garantías altísimas para que él promoviera las funciones ahí. Un dia me comentó que un tal Donald Trump le estaba ofreciendo una sociedad con condiciones muy atractivas, pero que él decidió no hacerlo pues estaba muy cómodo en la vegas y le iba muy bien. Le dije que no fuera bruto, que agarrara la oferta de Atlantic City y así al existir competencia Las Vegas mejoraría sustancialmente su oferta” Así sucedió, cuando Don King finalmente regresó a Las Vegas se dio el contrato más grande de la historia con Mike Tyson. Agradezco tus comentarios en [email protected] Muratalla vence al ex campeón Farmer y sigue invicto Like this: Like Loading...

