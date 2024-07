“Monster” Inoue defenderá ante TJ Doheny el 3 septiembre en Japón Por Joe Koizumi

Fotos de Naoki Fukuda El campeón mundial indiscutible de peso supergallo, Naoya Inoue, defenderá sus cinturones contra el ex campeón de la FIB TJ Doheny en Tokio el 3 de septiembre. Así lo anunció el martes Ohashi Promotions, que organizará un espectáculo de lujo en el Ariake Arena. “Monster” Naoya dijo: “Me quedaré en esta división de 122 libras durante dos años más. Sin estar físicamente maduro y desarrollado, no subiré a la categoría pluma”. Doheny, un irlandés que ahora reside en Australia, envió su mensaje a esta conferencia de prensa diciendo: “Estoy invicto cuatro veces en Japón. No huiré de Moinster, vendré a pelear con él de tú a tú”. En el mismo programa, el recién coronado campeón gallo de la WBO, Yoshiki Takei, se enfrentará a su compatriota Daigo Higa, ex campeón de peso mosca de la WBC que actualmente hace campaña en 118, en su defensa inicial. Además, el campeón interino superligero de la AMB, Ismael Barroso, de Venezuela, se enfrentará al invicto número 7 de la AMB, Andy Hiraoka, en busca del derecho obligatorio contra Isaac Cruz. El campeón de peso welter de Asia Pacífico de la OPBF y la WBO, Jin Sasaki, defenderá sus cinturones regionales contra el australiano Qamil Balla en doce peleas. El campeón japonés superbantam Toshiki Shimomachi, un prospecto zurdo de estatura alargada, pondrá su cinturón nacional en juego contra Ryuya Tsuda en diez peleas. Además, Ohashi Promotions anunció que si TJ Doheny no está disponible para pelear contra Naoya Inoue, Shimomachi se convertirá en el retador de Monster. Lo emitirá NTT Docomo aquí en Japón. _ Víctor Ortiz en la cartelera preliminar de Mayweather Round 12 con Mauricio Sulaimán: Donald Trump y el boxeo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.