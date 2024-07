Akitsugi detiene a Ramírez y sigue invicto El peso gallo japonés invicto Katsuma Akitsugi (11-0, 2 KOs) venció con un nocaut técnico en el noveno asalto contra Eduardo Ramírez (22-4, 16 KOs) el miércoles por la noche en el Whitesands Event Center en Plant City, Florida. Akitsugi golpeó a Ramírez hasta que se detuvo la pelea. El tiempo era 1:48. Ramírez cayó en el cuarto asalto. El peso welter Nicklaus Flaz (13-2, 9 KOs) detuvo al sustituto de último momento Alfredo Escarcega (15-2-1, 7 KOs) en el cuarto asalto. Escarcega cayó una vez en el tercer asalto y dos veces en el cuarto. En un choque entre pesos semipesados ​​invictos, Najee López (12-0, 6 KOs) se recuperó de una caída en el cuarto asalto y logró una decisión unánime en diez asaltos sobre Steven Sumpter (9-1, 7 KOs). Los puntajes fueron 77-74, 78-73, 78-73. El destacado peso mediano filipino Weljon Mindoro (12-0-1, 12 KOs) impresionó en su debut en Estados Unidos con un nocaut en el segundo asalto contra Tyler Goodjohn (13-6, 4 KOs). Goodjohn cayó tres veces. Okolie-Lerena en proceso por titulo Puente del WBC Like this: Like Loading...

