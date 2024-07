Okolie-Lerena en proceso por titulo Puente del WBC Por.Gabriel F. Cordero El campeón de peso puente del WBC, Lawrence Okolie, ha llegado a un acuerdo con el campeón interino Kevin Lerena para la pelea obligatoria que deben celebrar pronto. Okolie (20-1, 15 KO) llega a esta pelea después de ganar el título de peso puente del CMB, derrotando al ex campeón Lukasz Rozanski en el primer asalto mediante una actuación impresionante en mayo pasado. Lerena (30-3, 14 KO) tuvo una cerrada derrota en peso completo en una competitiva batalla ante Justis Huni. El título Interino bridger WBC lo conquistó derrotando a Ryad Merhy en 2023. Akitsugi detiene a Ramírez y sigue invicto Robson Conceicao, Orgulloso Campeón Mundial WBC Like this: Like Loading...

