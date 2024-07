Robson Conceicao, Orgulloso Campeón Mundial WBC En el Prudential Center de Newark, Estados Unidos, el brasileño Robson Conceicao (19-2-1, 9 KO) conquistó el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo al derrotar por decisión dividida a O’Shaquie Foster. La pelea fue muy cerrada desde el inicio con ambos peleadores buscando conectar lo mejor de su arsenal. De esta forma Robson consiguió convertirse en campeón mundial tras haber fallado en tres intentos previos. Este martes 9 de julio pasado en los tradicionales “Martes de Café¨ hubo un enlace telefónico vía zoom con el flamante nuevo campeón mundial y esto es lo que Robson comentó al respecto de su gran hazaña: Robson Conceicao Estoy muy contento de coronarme en mi cuarto intento. Fue una oportunidad muy grande y estoy sumamente agradecido con el WBC. Ya estoy en casa con mi familia. Yo le hice promesa a mis hijas que les regalaría el cinturón y estoy muy contento de poder haber cumplido mi promesa Mis planes son descansar unos días. Posteriormente voy a regresar al gimnasio, a mí me gustaría tener una pelea de revancha con Oscar Valdez. Voy a estar listo para lo que venga, ya sea contra Foster o Valdez. Mi sueño es poder pelear en Brasil y defender mi corona del Consejo Mundial de Boxeo en mi país. Sólo puedo decirles que no desistan en alcanzar sus sueños. Sigan, manténganse firmes y no se detengan hasta que lo logren. Round 12 con Mauricio Sulaimán: El final de la carrera de un boxeador Like this: Like Loading...

