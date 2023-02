Robeisy-Dogboe será por el título regular pluma de la OMB El enfrentamiento del 1 de abril entre Robeisy “El Tren” Ramírez e Isaac “Royal Storm” Dogboe, inicialmente sancionado por el título interino de las 126 libras, ahora será por el título mundial regular de peso pluma de la OMB debido a la vacante que deja Emanuel Navarrete quien se quedará en las 130 libras. Robeisy y Dogboe se enfrentan en una cartelera transmitida por ESPN+ en el Hard Rock Hotel & Casino Tulsa. Ramírez, dos veces medallista de oro olímpico, enfrenta su prueba más dura hasta la fecha en su primera oportunidad de título mundial, mientras que Dogboe intentará ganar un cinturón de título mundial en una segunda categoría de peso. Emanuel “El Vaquero” Navarrete se mantiene en las 130 libras Like this: Like Loading...

