Emanuel "El Vaquero" Navarrete se mantiene en las 130 libras El recién coronado campeón mundial de tres divisiones, Emanuel "El Vaquero" Navarrete, dejó vacante su título de peso pluma de la OMB para continuar su campaña en el peso ligero junior. Navarrete capturó la corona de las 130 libras de la OMB al derrotar a Liam Wilson por nocaut técnico en el noveno asalto la semana pasada en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. Navarrete dijo: "Después de analizar de cerca la situación con mi equipo, hemos decidido mantener el título de peso ligero junior de la OMB. Me siento muy feliz con las tres defensas del título que hice en el peso pluma, pero también estoy convencido de que mi futuro ahora está en el peso ligero junior. Vamos tras las grandes peleas en 130. Estoy agradecido por el apoyo que siempre he recibido de mi promotor, Top Rank y la OMB. Ahora llevaré y defenderé con orgullo mi cinturón de peso ligero junior". Robeisy-Dogboe será por el título regular pluma de la OMB Confirman combates del Undercard de Joyce-Zhang

