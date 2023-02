Confirman combates del Undercard de Joyce-Zhang El ex retador al título mundial Denzel Bentley (17-2-1, 14 KOs) defenderá su título de peso mediano británico contra Kieran Smith (18-1, 7 KOs) en la cartelera del 15 de abril del enfrentamiento de peso pesado Joe Joyce-Zhilei Zhang en el Cobre Box Arena, en vivo por BT Sport. Bentley está de vuelta peleando en Londres después de su fallida pelea por el título mundial de la OMB contra Janibek Alimkhanuly en noviembre pasado en Las Vegas. Además, el campeón de peso súper gallo de la Commonwealth, Dennis “The Menace” McCann (14-0, 8 KOs) y el campeón de peso ligero WBC International Silver y Commonwealth, Sam Noakes (10-0, 10 KOs) defenderán sus títulos. El invicto superligero Sonny Liston Ali (5-0, 0 KOs) también verá acción. Emanuel “El Vaquero” Navarrete se mantiene en las 130 libras prospecto japonés Natsukawa se convierte oficialmente en profesional Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.