Fotos por Naoki Fukuda El sensacional y veloz, el prodigio zurdo japonés Tenshin Nasukawa, de 24 años, pasó el examen del JBC y se convirtió oficialmente en profesional bajo Teiken Gym. Nasukawa, anteriormente un kickboxer tremendamente popular cuya marca fue 42-0, participó en sesiones de combate de tres rounds con el mejor clasificado de Japón, Jin Minamide, de 118 libras, y mostró una sorprendente velocidad de manos para impresionar a la prensa y a los funcionarios de JBC en el Korakuen Hall. El influyente promotor de Teiken, Akihiko Honda, dijo: "Nasukawa es el tesoro de la fraternidad del boxeo japonés y se convertirá en algo real muy pronto. Hará un debut profesional en abril".

