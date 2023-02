Popeye Rivera supera a Rodríguez por el título semipesado de la NBA Por Damon González / LatinBox Sports El peso semipesado Richie “Popeye the Sailorman” Rivera (23-1, 17 KOs) se convirtió en el nuevo campeón mundial de la NBA con una victoria por decisión unánime en diez asaltos contra un muy duro Issac Rodrigues (28-4, 22 KOs) el viernes por la noche en el Palladium. en Worcester, Massachusetts. Las puntuaciones de los jueces fueron 99-91, 98-92, 100-90. En la pelea de apertura de la noche, el peso pesado Quinten Sumpter de Pittsfield, MA. obtuvo una victoria por decisión unánime sobre José Humberto Corral de Agua Prieta, Sonora, México. Los tres jueces puntuaron el concurso 60-54. Hartford, CT, el peso mosca Ángel González obtuvo una victoria por decisión unánime en seis asaltos contra un cliente muy duro en Samuel Gutiérrez Hernández, quien aportó su experiencia de sesenta peleas para probar a González. Ambos peleadores intercambiaron tiros importantes temprano. González luchó duro aumentando su tasa de golpes en la pelea, superando a Hernández, quien estaba peleando en lugares. Los tres jueces calificaron el concurso 60-54 a favor de González. El golpeador de peso crucero Demek Edmonds de Worcester, MA. No perdió el tiempo presionando a Samuel Miller de Miami, Florida, respaldándolo con tiros de poder duro. Miller no respondió a la campana para la tercera ronda. Victoria de Edmonds por nocaut técnico. Peso welter junior Omar Bordoy de Danbury, CT. No perdió tiempo finalizando la noche de Gonzalo Carlos Dallera de Ciudadela, Buenos Aires, Argentina, en el tiempo oficial 2:47 segundos del tercer asalto por detención del KO. Ex campeón "Azteca" Barrios triunfa en Undercard Foster-Vargas Robeisy-Dogboe será por el título regular pluma de la OMB Like this: Like Loading...

