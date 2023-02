Ex campeón “Azteca” Barrios triunfa en Undercard Foster-Vargas El ex campeón mundial Mario “El Azteca” Barrios (27-2, 18 KOs), ahora en campaña en el peso welter, anotó un impresionante nocaut técnico en el octavo asalto contra Jovanie Santiago (14-3-1, 10 KOs) en la co-estelar Vargas-Foster el sábado por la noche en el Alamodome de San Antonio, Texas. Barrios derribó progresivamente a Santiago, finalmente dejándolo caer en la octava ronda. Luego se abalanzó sobre Santiago y la esquina de Santiago lo detuvo. El tiempo era 1:42. Barrios lideraba 70-63 en las tarjetas de puntuación de los tres jueces en el momento de la detención. En un choque de pesos pesados ​​invictos, el atleta olímpico de 2016 y número 6 de la AMB clasificado Lenier Peró (9-0, 6 KO) detuvo a Viktor Faust (11-1, 7 KO) en el octavo round. Faust tambaleó a Pero en la tercera ronda, dictó el ritmo y estaba superando a Pero hasta que Pero de repente lo lastimó con un golpe al cuerpo en el octavo round. Faust le dio la espalda y el combate se detuvo. El tiempo era 2:28. E Faust estaba arriba 68-65, 67-66 en dos tarjetas, Pero estaba arriba 68-65 en la tercera tarjeta. Ab7i2326 Rozicki vence a Gorlov en Canadá Popeye Rivera supera a Rodríguez por el título semipesado de la NBA Like this: Like Loading...

