Rivas y Stevenson son grandes favoritos en las apuestas Las probabilidades están finalmente establecidas para el primer enfrentamiento por el título mundial en la nueva división de peso puente del WBC que tendrá lugar el viernes por la noche en L’Olympia en Montreal. Oscar “Kaboom” Rivas es un sólido favorito 8: 1 sobre Ryan Rozicki, quien intervino con poca antelación. Ambos vienen de victorias por detención sobre el mismo oponente: Louis Sylvera. El ex campeón de peso pluma Shakur Stevenson es un favorito 9: 1 para destronar al campeón mundial de peso ligero junior de la OMB, Jamel Herring, el sábado por la noche en el State Farm Arena en Atlanta. Donnie Nietes se va hacia Probellum La ciudad de México será la anfitriona de la Convención 59 del WBC

