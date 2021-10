Rivas: Nada me impedirá ganar A pesar de dos aplazamientos y un reemplazo relativamente tardío para pelear, Oscar “Kaboom” Rivas (27-1, 19 KOs) está preparado para capturar el título mundial de peso puente del CMB inaugural el 22 de octubre, cuando se enfrente al invicto sub latente Ryan “The Bruiser”. Rozicki (13-0, 13 KOs) en el Montreal Olympia. “Él (Rozicki) es un boxeador muy agresivo, sin embargo, estaré listo para él”, dijo Rivas. “He estado esperando esta pelea durante tanto tiempo que no puedo esperar para mostrarle al mundo del boxeo lo mejorado que estoy… Sé que estaré en mi mejor momento para esta pelea, y nada me impedirá ganar. Sin malentendidos, me convertiré en el nuevo campeón mundial de peso puente del CMB. Rivas-Rozicki se transmitirá en vivo por ESPN + en los Estados Unidos. Conferencia de prensa final de Briedis-Mann Ennis: No han visto nada todavía.

