Ennis: No han visto nada todavía. El campeón de peso welter de la AMB Jamal "Shango" James (27-1, 12 KOs) defenderá su título contra el contendiente invicto Radzhab Butaev (13-0, 10 KOs) el 30 de octubre en Showtime. Sin embargo, el mejor peso welter en la cartelera podría estar en el co-estelar donde el invicto Jaron "Boots" Ennis (27-0, 25 KOs) se enfrenta a Thomas Dulorme (25-5-1, 16 KOs) en un combate a diez asaltos. "Este es otro paso hacia convertirse en campeón mundial", dijo Ennis, quien está clasificado como el número 4 de la FIB, el número 5 de la AMB, el número 5 de la OMB y el número 8 del CMB. "No han visto nada todavía. Es hora de que siga brillando y siendo genial. No puedo esperar para mostrarme y divertirme ". Al comenzar la transmisión, el invicto peso ligero Michel Rivera (21-0, 14 KOs) se enfrenta a Matías Romero (24-1, 8 KOs) en un combate a diez asaltos. El evento se lleva a cabo en el Michelob Ultra Arena en Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas.

Top Boxing News

