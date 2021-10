Conferencia de prensa final de Briedis-Mann Mairis Briedis (27-1, 19 KOs) y Artur Mann (17-1, 9 KOs) se reunieron hoy en la última conferencia de prensa previa a la pelea antes de su competencia por el título de peso crucero de la FIB el sábado por la noche en el Arena Riga en Letonia. El promotor Kalle Sauerland reveló que el enfrentamiento por el título mundial del sábado sería la última vez que los fanáticos letones vean a su héroe local Briedis boxear en casa. “Este fin de semana, por supuesto, será un evento especial, ya que Mairis Briedis defiende sus títulos mundiales frente a una atmósfera al rojo vivo en el Arena Riga, pero también será emocionante”, dijo Sauerland. “Le informé al equipo que esta será la última aparición de Mairis en su Letonia natal, ya que 2022 significará que saldremos de gira para unificar la división”. “Si esta es mi última pelea en Letonia, entonces esto me ha dado una motivación adicional”, dijo Briedis. “Me aseguraré de darles a todos en Arena Riga una noche para recordar. El boxeo en Letonia es fantástico. Esta es mi casa y luchar aquí es especial. He boxeado en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos, pero en ningún lugar es tan bueno como aquí. Me aseguraré de disfrutar esta noche con mis fans “. Conferencia de prensa final Navarrete-González Rivas: Nada me impedirá ganar

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.