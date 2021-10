Conferencia de prensa final Navarrete-González El rey del peso pluma de la OMB, Emanuel “Vaquero” Navarrete, hará la segunda defensa de su título de peso pluma contra Joet González este viernes en el Pechanga Arena San Diego. González está haciendo su segundo intento por un título mundial, mientras que Navarrete espera mejorar a 10-0 en peleas por el título mundial. Emanuel Navarrete “Me siento muy fuerte. He visto cambios positivos en mi cuerpo y creo que esta división es la mejor para mí “. “Creo que esta será una pelea difícil. Es un oponente duro. Básicamente estamos peleando en su ciudad natal, más cerca de donde él vive. Sin duda, es un gran luchador. Siempre se adelanta. Espero una pelea dura “. “Ascender no es algo que esté considerando ahora. Solo estoy concentrado en la pelea con Joet. Lo que he escuchado son comentarios, pero en realidad no estoy pensando en ascender “. Joet González En su primera oportunidad por el título contra Shakur Stevenson “A veces simplemente no es tu noche. Trabajo duro y entreno duro para cada pelea. No tomo a nadie a la ligera. Simplemente no fue mi noche. Me recuperé con una victoria sobre Marriaga, y creo que le mostré al público que estoy aquí para luchar contra los mejores “. “No es una pelea fácil. Es una pelea dura. Navarrete tiene un estilo muy singular, muy difícil de descifrar, y por eso es un campeón. Entrené muy duro y vengo con todo. Estoy planeando irme el viernes por la noche con ese cinturón “. Conferencia de prensa final de Briedis-Mann

