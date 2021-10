Armando “Ichiro Ozeki” Torres en Telemundo Friday Boxeo Telemundo regresa el viernes para dar inicio a su serie de otoño. Los pesos mosca ligeros clasificados mundialmente ocuparán un lugar central cuando el # 14 del CMB Armando “Ichiro Ozeki” Torres (26-19, 19 KOs) desafíe al campeón de Fedecentro de la AMB y Axel “El Mini” Aragon Vega # 15 de la AMB (14-4-1, 8). KOs). El evento principal de diez rondas se llevará a cabo en el famoso Auditorio BB en la Ciudad de México, México. Torres sorprendió a muchos logrando múltiples sorpresas en los últimos años. Su racha de cinco victorias consecutivas llegó a su fin contra el clasificado mundial Jonathan “Bomba” González en su última salida. Siente que a los 40 años todavía puede ganar al máximo nivel. ¿Y cuál es la historia detrás de ese apodo? ¿Cómo fue tu preparación para tu próxima pelea? Fue un campamento muy duro porque sabemos que estoy en una pelea muy dura pero estoy listo. ¿Puedes hablar sobre tu última pelea en la que viste que tu racha de victorias llegaba a su fin? Me cortaron en la pelea pero siento que fue por un cabezazo. Pensé que la pelea iba a terminar sin competencia. ¿Qué atribuye a poder competir a un nivel tan alto a los 40 años, especialmente en las divisiones más pequeñas? Diría el hecho de que me he mantenido disciplinado y cuidándome bien. ¿Qué sabes de tu oponente? He visto sus dos últimas peleas y le gusta presentarse. Es un verdadero guerrero. ¿Cómo planeas igualar su intensidad con la del joven a su favor? Creo que mi experiencia será un factor en esta pelea y todavía soy lo suficientemente fuerte físicamente para defenderme. ¿Qué haría una victoria el viernes por tu carrera? Me pondría en una seria contienda por el título mundial. Si Dios quiere, estaré buscando una oportunidad de título mundial después de la victoria del viernes. ¿Qué tipo de pelea les espera a los fanáticos el viernes por la noche? Una pelea entre dos verdaderos guerreros mexicanos es una emoción garantizada y un evento imperdible. “Ichiro Ozeki” Torres vs “El Mini” Aragon Vega se transmitirá en vivo el viernes 15 de octubre a las 12 AM / EST en Telemundo. El promotor es All Star Boxing, Inc (Felix “Tutico” Zabala) Oh, sí, sobre ese apodo. El tío de Armando es el ex campeón de peso mosca ligero del CMB, el alemán “Ozeki” Torres. Cuando Torres comenzó su carrera profesional en Japón, rindió homenaje a su tío al pelear sus primeros 13 combates profesionales bajo el nombre de Ichiro Ozeki. ESPN desde Cancún este sábado Conferencia de prensa final Navarrete-González

