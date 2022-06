Rivas defenderá título bridger del WBC en Colombia Por. Gabriel F.Cordero El campeón de peso puente del WBC, Oscar “Kaboom” Rivas, defenderá su título por primera vez contra Luckaz Rozanski el 13 de agosto en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero en Cali, Colombia. Esta será la primera pelea de Rivas en su país de origen como boxeador profesional, luego de hacer de Montreal su segundo hogar. Rozanski peleó su pelea más reciente en mayo de 2021, noqueando a su compatriota Arthur Szpilka. El evento ha sido denominado “La Batalla en Cali”, donde el colombiano y dueño del cinturón bridger del Consejo Mundial de Boxeo, defenderá su corona en el estadio Pascual Guerrero, un mítico escenario deportivo que en su momento llego a trabajar recogiendo la basura de los fanáticos en los partidos del América de Cali. La noche de su combate Óscar tendrá fanáticos especiales los niños de su fundación “Kaboom Rivas”. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, lo nombro como embajador de la juventud en los Juegos Panamericanos Junior 2021 y da charlas motivadoras a quienes sueñan con logros en el mundo del dpeorte. Día dos de las festividades del IBHOF Like this: Like Loading...

