Día dos de las festividades del IBHOF Informe/Fotos: Boxing Bob Newman El segundo día de las festividades en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional vio una mejora en el clima, el tamaño de la multitud y la actividad en los terrenos sagrados del boxeo. Hubo varias conferencias “Ringside”, concursos de trivia de boxeo y el muy esperado evento de lanzamiento de puños. El día comenzó con una conferencia en primera fila, también conocida como sesión de preguntas y respuestas con James “Smitty” Smith y los miembros de la audiencia. El primero fue el ex campeón de peso ligero de la AMB y analista de boxeo de USA Network, Sean O’Grady. O’Grady deleitó a los fanáticos con historias de cómo se convirtió en profesional a los 15 años, su primera derrota por el título contra el entonces campeón del CMB Jim Watt en Escocia, su eventual victoria sorpresiva sobre Hilmer Kenty. El siguiente fue Roy Jones, Jr. Jones, Jr. calificó a James Toney como el mejor y más duro oponente. También habló sobre las dos victorias que necesitaba sobre el héroe aficionado local (Syracuse, NY) Frankie Liles para entrar en los Juegos Olímpicos de 1988. El entrenador olímpico de ese año también era un siracusano Tom Coulter. ¡Jones, Jr. lamentó su situación en la que estaba en el equipo después de vencer al luchador favorito del entrenador del equipo! El último fue el “Towering Inferno” y actual campeón interino de peso súper welter del CMB, Sebastian Fundora. Habló sobre sus fuertes lazos familiares, su hermana luchadora y su futuro, ¡que incluso podría incluir un descenso al peso welter! El primer casting fue muy emocionante ya que la mayoría de los miembros de las tres clases de este año estaban presentes, así como el actual P4P #1 Terence “Bud” Crawford. Debido a la guerra en Ucrania, Wladimir Klitschko no estará presente y, hasta el momento, Floyd Mayweather, Jr. y Lucia Rijker no estuvieron presentes todavía. Esta noche será la cartelera de ShoBox en el cercano Turning Stone Casino encabezada por el medallista de oro olímpico de peso superpesado de 2021 Bakhodir Jalolov vs Jack Mulowayi. Rivas defenderá título bridger del WBC en Colombia Conferencia de prensa final Berlanga-Angulo Like this: Like Loading...

