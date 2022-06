Conferencia de prensa final Berlanga-Angulo El campeón de peso súper mediano de la NABO, Edgar “The Chosen One” Berlanga, toma el centro del escenario el sábado por la noche contra el dos veces campeón Alexis Angulo en el evento principal de diez asaltos en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden. Después de abrir su carrera con 16 nocauts consecutivos en el primer asalto, Berlanga ahora ha recorrido la distancia en tres combates consecutivos. Edgar Berlanga: “Es parte del proceso. Soy joven, 25 años. ¿Qué puedo decir? Tengo 16 nocauts en el primer asalto, así que no obtuve la experiencia que necesitaba. Definitivamente, estas últimas tres peleas, obtuve la experiencia que necesitaba. Eso es lo más importante para convertirte en un verdadero atleta profesional. Pero no solo eso, en ese nivel superior, necesitas esas rondas. Necesitas esa sensación de lo que es entrar en la octava, décima ronda, y lo logramos. Este sábado, fin de semana del Día de Puerto Rico, estoy buscando una gran victoria. Estoy listo para ir a por todas… explotando como siempre lo hago y trayendo de vuelta al viejo Edgar Berlanga”. Alexis Angulo: “Estoy muy agradecido por la oportunidad y la voy a aprovechar al máximo. Vamos a hacer una buena presentación para todos. Veo mis dos derrotas como grandes lecciones, y vamos a ver qué tipo de resultado obtenemos en esta pelea”. Munguía-Kelly listos en Anaheim para el sábado Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.