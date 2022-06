Munguía-Kelly listos en Anaheim para el sábado El ex campeón mundial invicto Jaime Munguia (39-0, 31 KOs) de Tijuana, México, y su oponente Jimmy “Kilrain” Kelly (26-2, 10 KOs) de Manchester, Reino Unido organizaron un entrenamiento de medios hoy para dar inicio a la semana de la pelea. El sábado, los peleadores se enfrentarán en el Honda Center de Anaheim en una pelea de peso súper mediano a 12 asaltos, en vivo por DAZN en todo el mundo, excepto México. También estuvo presente Ronny Rios (33-3, 16 KOs) para promocionar su próxima pelea contra Murodjon “MJ” Akhmadaliev (10-0, 7 KOs) el 25 de junio. Los títulos de peso gallo se llevarán a cabo en el Tech Port Arena en San Antonio, TX y también se transmitirán en vivo en todo el mundo por DAZN. JAIME MUNGUIA “Me siento muy bien en este campo de entrenamiento. Todos estamos felices, hemos trabajado mucho y estamos listos para enfrentar a Kelly este sábado”. “Decidimos mudarnos a Big Bear en busca de compañeros de entrenamiento. Me estoy haciendo más grande y necesito compañeros de entrenamiento de mi tamaño. Aunque Otomi tiene grandes luchadores, el problema para mí es el tamaño y también, menos luchadores están dispuestos a salir a entrenar. En Big Bear, estamos en el centro del boxeo del sur de California y tenemos más acceso a los boxeadores dispuestos a conducir para una sesión de sparring”. “Es difícil estar en un campo de entrenamiento lejos de mis amigos y familiares. Pero amo mi trabajo, amo el boxeo. También me motivo para trabajar duro por mis amigos y mi familia. Son la motivación más grande y diaria que tengo para esforzarme más todos los días para ser lo mejor para ellos”. “Tengo que tener cuidado con Kelly. Sé que viene sin nada que perder y mucho que ganar, así que tengo que asegurarme de no bajar la guardia el sábado”. JIMMY “KILRAIN” KELLY “Me siento muy bien acerca de mi primera vez en la costa oeste. Me siento instalado. Espero con ansias la oportunidad”. “Jaime tiene mucha experiencia, está invicto, es un gran pegador. Me he entrenado en consecuencia y estoy deseando que llegue el sábado por la noche”. “Me concentro en mí mismo. Sé que algunos luchadores han adoptado un enfoque agresivo y tal vez le hayan hecho el juego a Munguía. Tal vez un enfoque suelto es algo para mirar”. “He estado esperando que sucediera una buena oportunidad. Cuando sonó el teléfono, a pesar de que era sólo con cuatro semanas de antelación, decidí hacerlo. Afortunadamente, ya estaba entrenando para un espectáculo, así que me sentí cómodo diciendo ‘sí’” RONNY RIOS “Esta oportunidad es muy emocionante para mí y para mi equipo. Este es el sueño de todo luchador [luchar por un campeonato mundial] y todos estamos listos para seguir adelante con todo lo que tenemos”. “Ha sido un proceso largo. He tenido muchos altibajos, pero ha sido necesario un trabajo constante para volver a la cima. Nunca hemos dejado de moler. Mi equipo es extremadamente fuerte en este momento. Siempre he creído en mí y en mi equipo. Por suerte estamos aquí una vez más tratando de cumplir este sueño”. “Sé que mi oponente es un zurdo. Tiene dos cinturones. No puedo quitarle eso, pero tengo mucha experiencia. He estado en el ring con muchos de los mejores oponentes en las 122 libras. Quiero ver dónde se compara contra mí”. “Creo que si sigo rindiendo al máximo nivel que he tenido, sé que saldremos adelante. Mi equipo ha elaborado un gran plan de juego. Solo tengo que salir, escuchar a mi equipo y hacer todo con confianza”. Conferencia de prensa final de Kyoguchi-Bermúdez Like this: Like Loading...

