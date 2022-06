Arias y Thonson ganan en Verona, Nueva York Informe/Fotos de Boxing Bob Newman en el ringside El ex campeón invicto de peso crucero de la NABF, Alante Green, se movió para probar las aguas de peso pesado contra el también invicto peso pesado verdadero George Arias en un combate programado de 8 asaltos. Fue un combate difícil de puntuar, ya que se trataba de una historia de dos peleas: una en la pista con Arias dando marcha atrás y Green en una persecución táctica y la otra pelea, un caso de guerra de cabinas telefónicas a lo largo de las cuerdas. Dependía de lo que los jueces estuvieran buscando, pero ninguno de los dos hombres fue marcado, cortado o herido en ningún momento de la pelea. Al final Don Trella lo vio 77-75 para Green, mientras que tanto Tom Schreck (78-74) como Eric Marlinski (77-75) lo tuvieron para Arias, quien se mantiene invicto en 18-0, 7 KOs, mientras que Green pierde su primero en 10-1-1, 7 KOs. Green no se avergonzó, pero podría optar por regresar al crucero. Abriendo la transmisión de ShoBox estuvieron los pesos ligeros invictos Chann Thonson de Brossard, Quebec, Canadá y Tyler Tomlin del condado de Cheatham, TN. Fue un partido de ritmo rápido y muy hábil desde el primer momento. Durante las primeras dos rondas y media, parecía que había poca diferencia entre los dos. Thonson comenzó a conectar golpes duros al final de la tercera ronda, lo que provocó que Tomlin sangrara un poco por la nariz. En la cuarta ronda, la sangre de la boca, la nariz y la ceja izquierda ahora fluía libremente de la cara de Tomlin. Thonson fue a matar, pero no pudo lograrlo en la cuarta ronda. Entre rondas, el médico del ring verificó el daño y permitió que continuara la acción. Thonson mantuvo el ataque brutal, incapaz de derribar a Tomlin, pero lo castigó aún más, la sangre voló por todas partes dentro y fuera del ring. El cheque de otro médico resultó ser el final de Tomlin, siendo el momento 1: 01 de la quinta ronda. Thonson mejora a 11-0, 8 KOs mientras que Tomlin sufre su primera derrota con 13-1, 9 KOs. Arias Verde 1Arias verde 2Arias verde 3

Arias Verde 4thonson tomlin 1thonson tomlin 2thonson tomlin 3

Los pesos pesados ​​Amron Sands y Joe Jones se enfrentaron en un enfrentamiento de 8 asaltos que, durante los primeros 5 asaltos, fue más un juego del gato y el ratón. Jones, mucho más pequeño (¡por 72 lbs!) fue ligero de pies, ofreciendo golpes de lástima y evitando la mayor parte de la ofensiva de Sands. En el sexto, Jones se quejó de un golpe bajo, pero el árbitro Benjy Esteves no se lo creyó, y permitió que Sands golpeara y pusiera de pie a la multitud. Algo gaseado, Sands pareció soltar el pie del pedal en el séptimo y Jones posiblemente lo robó a través de varias derechas. Sands tuvo su segundo aire en la ronda de octavos y final, sellando el trato con una victoria unánime de 77-75. Sands ahora tiene marca de 12-2, 9 KO, mientras que Jones tiene mala suerte 13-5, 10 KO. Jones podría considerar pasar al peso crucero. El residente de New Haven, CT, Charles Foster, repartió una paliza sistemática en cuatro asaltos tortuosos al habitante de Carney, OK, Bo Gibbs, Jr. de una pelea programada de peso semipesado de 8 asaltos. Gibbs cayó tarde en la primera ronda por cortesía de un cruce izquierdo de Foster. Gibbs demostró ser duradero, si no inteligente, al aceptar el castigo mientras intentaba en vano montar su propia ofensiva. En el cuarto, la boquilla de Gibbs salió volando (parece ser un tema hasta este punto de la noche) y recibió más castigo del seguimiento de Foster. Cuando el árbitro Fitch pidió tiempo para reemplazar a la guardia, las piernas de Gibbs bailaron, dando vida a la multitud y provocando que un inspector de la Nación Oneida subiera a la plataforma para notificar a Fitch quién iba a buscar el protector bucal. La pelea fue cancelada a las 2:48 de la ronda. Foster pasa a 21-0, 11 KOs mientras que Gibbs baja a 23-3, 9 KOs. La medallista de bronce olímpica de EE. UU. 2020, O’Shae Jones, hizo su debut profesional contra Sonya Dreiling en un emocionante choque de peso welter femenino. Dreiling se mantuvo firme, pero sangraba por la nariz al final de la primera ronda. Al final del segundo, su boquilla salió volando. En la cuarta ronda, lo mismo ocurrió cuando Jones conectó duro con varios golpes en la cabeza. Fue más de lo mismo durante el resto de la pelea, pero ninguno pudo dañar seriamente al otro. Los puntajes fueron 60-54 en todos los ámbitos para Jones, ahora 1-0, mientras que Dreiling va a 4-3, 2 KO. En la pelea de apertura que tuvo lugar durante el fin de semana de inducción de la Trilogía IBHOF, Nicolás Tejada hizo un trabajo relativamente corto sobre los pesos welter de Mike Taylor de Syracuse. El debutante Tejada mezcló golpes a la cabeza y al cuerpo para finalmente sacar la paz de la boca de Taylor y obligarlo a dar la espalda en su propia esquina. El árbitro Charlie Fitch intervino para salvar a Taylor a las 2:11 de la segunda estrofa. Tejada ahora tiene marca de 1-0, 1 KO mientras que Taylor se desliza a 0-4. Resultados desde Guadalajara Rivas defenderá título bridger del WBC en Colombia Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.