Resultados desde Guadalajara El peso superpluma Eduardo "Rocky" Hernández (32-1, 29 KOs) derrotó a Jorge Castañeda (15-2, 11 KOs) en solo 95 segundos de un choque por el título Internacional del WBC. Hernández simplemente superó a Castaneda, lo derribó y luego obtuvo la detención del árbitro con su andanada de seguimiento. La pelea fue la co-estelar del choque entre Kyoguchi y Bermúdez en el Domo Alcalde en Guadalajara, México. La campeona de peso supergallo femenino de la AMB, Mayerlin Rivas (17-4-2, 11 KOs) defendió con éxito su título mundial contra Karina Fernández (17-7-1, 3 KOs) por nocaut técnico al comienzo de la cuarta ronda. Rivas dejó caer a Fernández temprano, luego le rompió la nariz a Fernández, lo que provocó la detención de un médico. El súper mediano de 6'4 Diego Pacheco (15-0, 12 KOs) anotó un nocaut técnico en cuatro asaltos sobre Raúl Ortega (10-3, 7 KOs). Pacheco derribó a Ortega en las rondas uno y dos, luego obtuvo la victoria cuando Ortega no pudo salir para el quinto round. El peso gallo Jesús "Panterita" Martínez ganó su debut profesional por decisión unánime en cuatro asaltos contra Daniel Núñez Gómez (1-2, 0 KOs) Las puntuaciones fueron 40-35, 30-35, 40-36. Martínez derribó a Núñez Gómez en la primera ronda.

