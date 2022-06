Kyoguchi vence a Bermúdez y retiene titulo AMB en Guadalajara En una guerra, el invicto Japones súper campeón de peso minimosca de la AMB Hiroto Kyoguchi (16-0, 11 KO) defendió con éxito su título contra el campeón regular de la AMB Esteban Bermúdez (14-4-2, 10 KO) con un nocaut técnico en el octavo asalto el sábado por la noche en el Dome. Alcalde de Guadalajara, México. Kyoguchi derrotó a Bermúdez, pero Bermúdez mostró un gran corazón y siguió avanzando. El árbitro Roberto Ramírez Jr. le descontó un punto a Kyoguchi después de un choque de cabezas en el sexto round. Para el séptimo round, la cara de Bermúdez era una máscara ensangrentada. A Kyoguchi se le descontó otro punto por golpear detrás de la cabeza. Al borde de una posible descalificación, Kyoguchi salió con un ataque salvaje en el octavo round y forzó la detención del árbitro. El tiempo era: 24. “Siempre quise pelear en México con los grandes fanáticos aquí y estoy muy contento de haberlo hecho”, dijo Kyoguchi. “Es una gran victoria y estoy listo para el siguiente paso. Hay muchos otros campeones en la división y quiero pelear contra ellos. “A los fanáticos mexicanos les encanta el boxeo, fue un ambiente difícil, pero me encantó y quiero agradecerles por venir esta noche y por su apoyo, y también a los fanáticos en Japón. “Le agradecí por la gran pelea que hicimos y lamenté las deducciones de puntos. Pensé que eran un poco estrictos, pero le hicieron daño, así que lo lamenté”. Con la victoria, Kyoguchi se convierte en el único campeón mundial de las 108 libras de la AMB, en línea con el plan de reducción de títulos mundiales de la AMB que ha ido progresando desde que comenzó en agosto de 2021. Jalolov va a 11-0, 11 KOs Resultados desde Guadalajara Like this: Like Loading...

