Jalolov va a 11-0, 11 KOs Informe/Fotos de Boxing Bob Newman en el ringside El ganador de la medalla de oro olímpica de peso pesado de 2020, Bakhodir Jalolov, buscó lograr 11 de 11 con 11 KO contra el valiente belga (a través de la República Democrática del Congo) Jack Mulowayi. La pelea fue un asunto feo durante gran parte de la marcha. Se le quitó un punto a Jalolov en el cuarto por retención excesiva cuando el árbitro Benjy Esteves no pudo romper los dos. Cuando sonó la campana que finalizaba el sexto, Jalolov conectó un gran derechazo que derribó a Mulowayi contra las cuerdas. Parecía que la racha de KO continuaría. Entonces, Mulowayi apareció el aguafiestas y frustró a Jalolov para sobrevivir al séptimo. A mitad del octavo y último asalto, una izquierda titánica aplastó a Big Jack y cayó, golpeando la cabeza ruidosamente contra la lona. Esteves despidió al conteo y convocó a los médicos de primera fila. Mulowayi se levantó por sus propios medios después de unos minutos de miedo. El tiempo era 1:20 del octavo. Jalolov mejora a 11-0, 11 KOs, mientras que Mulowayi cae a 10-3-1, 5 KOs. "Me siento muy bien con la actuación", dijo Jalolov, de 27 años. "El oponente estaba en un muy buen nivel y era un gran luchador. Era un tipo realmente duro y duradero. Le di algunos golpes importantes y puede recibir un puñetazo. "Pensé que lo iba a detener al final del sexto asalto cuando lo derribé, pero el árbitro lo dejó continuar y el asalto terminó. Pensé que ese era el momento. Pero tuve que esperar hasta la ronda final. Estoy feliz de haber recibido el paro. Siento que lo lastimé tres o cuatro veces".

