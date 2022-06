Paul y Serrano estelares el 6 de agosto en el MSG El boxeador de YouTube, Jake Paul, anunció en las redes sociales que él y la campeona de peso pluma femenina del CMB/OMB, Amanda Serrano, encabezarán un evento de pago por evento de Showtime el 6 de agosto en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. No se nombran oponentes. Jake Paul: Vamos espalda contra espalda. Nueva York. MSG. Dos eventos principales. Showtime PPV. No se hace más grande, no se pone mejor. Joseph Parker firma con BOXXER Jalolov va a 11-0, 11 KOs Like this: Like Loading...

