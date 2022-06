Joseph Parker firma con BOXXER BOXXER anunció hoy la firma del ex campeón de peso pesado Joseph Parker (30-2, 21 KOs) en un acuerdo promocional exclusivo a largo plazo. Actualmente en el puesto número 2 de la OMB y el número 3 del CMB, el debut de Parker para BOXXER y Sky Sports se anunciará en un futuro próximo. “Al firmar con Ben Shalom y BOXXER, estoy emocionado por la próxima fase de mi carrera, donde me convertiré en dos veces campeón mundial en Sky Sports, la mejor plataforma de televisión en deportes. He tenido una gran relación con Sky Sports en el pasado, con muchas grandes noches de pelea contra los principales pesos pesados ​​británicos. Pelearé con cualquiera que se me ponga delante”, dijo Parker. Resultados del Undercard de Munguia-Kelly Paul y Serrano estelares el 6 de agosto en el MSG Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.