Resultados del Undercard de Munguia-Kelly Por Miguel Maravilla en ringside En la pelea coestelar de la noche, el superligero Oscar Duarte (22-1-1, 18 KOs) de Chihuahua, México venció con un nocaut en ocho asaltos a Mark Bernaldez (23-6, 17 KOs) de Filipinas. Duarte tambaleó a Bernáldez en la primera ronda mientras continuaba boxeando agresivamente y apoyando a Bernaldez. Atacando inteligentemente, Duarte conectó a Bernaldez con golpes sólidos. Duarte estaba a la caza en el quinto y cubrió a Bernáldez contra las cuerdas conectando abrumadoramente con grandes golpes. Al salir para el sexto, el médico miró rápidamente a Bernáldez y lo dejó continuar mientras comenzaban a vigilar de cerca al boxeador filipino, Duarte boxeó y atacó con precisión. Boxeando pacientemente en el séptimo, Duarte controló la pelea ya que tenía a Bernaldez dominado. Al final de la pelea en el octavo, Duarte continuó atacando cuando el árbitro Gerard White finalmente había visto lo suficiente como para detener la pelea a los 2:05. * * * Carlos Ortiz (13-5, 13 KO’s) de Torreón, México, superwelter dio la sorpresa, le entregó al prospecto previamente invicto Evan Sánchez (11-1, 6 KO) su primera derrota al vencer mediante un nocaut en el quinto asalto en la apertura de la transmisión en vivo de DAZN. Saliendo intercambiando salvajemente, Sánchez y Ortiz tuvieron un comienzo rápido. La pelea continuó a quemarropa en el segundo, cuando Ortiz atacó mientras Sánchez se paraba en el intercambio de bolsillo, pero el impulso estaba a favor de Ortiz para cerrar la ronda. Luchando a un ritmo más lento en el tercero, Sánchez conectó con un directo de izquierda mientras Ortiz seguía peleando con fuerza. Continuó siendo una batalla en la cuarta ronda cuando Sánchez y Ortiz aterrizaron y continuaron peleando. En el quinto, Sánchez boxeó y se mantuvo ocupado mientras Ortiz se mantuvo cerca y fue agresivo, con la multitud detrás de Ortiz, una gran izquierda lastimó a Sánchez, Ortiz siguió con su ataque y envió a Sánchez a la lona cuando el árbitro Thomas Taylor llegó a una cuenta de diez en 2:59 de la quinta ronda. * * * La campeona mundial de peso mínimo de la FIB, Yokasta Valle (25-2, 9 KO) de San José, Costa Rica ganó una decisión unánime dominante unilateral sobre Lorraine Villalobos (5-4, 2 KO) del Este de Los Ángeles. Peleando a distancia para comenzar, Valle conectó con el jab y siguió con grandes golpes, Villalobos presionó con la intención de meterse adentro. En el segundo, Valle siguió peleando como la peleadora más grande mientras continuaba conectando sólidamente con los golpes de largo alcance. Continuando usando la distancia, Valle conectó con la agresión de Villalobos que le costó mientras Valle contrarrestaba con eficacia. Manteniéndose ocupado en el cuarto, Valle bombeó el jab mientras Villalobos presionaba. Boxeando de manera efectiva en el quinto, la campeona dominaba mientras respaldaba a Villalobos y continuaba aterrizando con golpes sólidos. Dominando a través de cinco, Valle estaba listo en el ring y apoyó a Villalobos contra las cuerdas cerrando la ronda con fuerza con una serie de golpes. La campeona tenía el control al final de la pelea ya que su habilidad boxística era superior, Villalobos siguió peleando pero Valle fue demasiado. Villalobos parecía estar cansada en el octavo cuando Valle atacó desde la distancia con tiros directos que la respaldaban. Con el control de la pelea, Valle siguió boxeando y mostrando su agresividad con Villalobos manteniéndose alejada porque parecía estar fatigada. La décima y última ronda vio a Valle manteniéndose ocupado mientras Villalobos se aferraba a la distancia. Los tres jueces calificaron la pelea 100-90 mientras Valle retiene su título de la FIB. * * * Alejandro “Pin-Pon” Reyes (8-0, 4KOs) gano con un nocaut en el segundo asalto sobre el veterano mexicano Moises “Chucky” Flores (25-7-1, 17 KO’s). Reyes anotó una caída cuando Flores estaba arriba, pero el ataque de Reyes fue demasiado cuando el árbitro intervino para detener la contienda. * * * Carlos Ocampo (34-1, 22 KO’s) gano con un nocaut en el primer asalto sobre Vicent Rodríguez (40-11-1, 21 KO’s) de Argentina. Un fuerte golpe al cuerpo de Rodriguez hizo que árbitro llegara a la cuenta de diez a los 2:06. * * * El peso ligero Japhethlee Llamido (8-0, 3 KO) ganó por decisión unánime a Saúl Hernández. Fue una primera ronda de ritmo rápido y en la segunda ronda, Hernández salió atacando al cuerpo y siguió presionando, Llamido recogió sus golpes y atacó con paciencia. Manteniéndose ocupado en la tercera ronda, Hernández acechó mientras Llamido boxeaba tratando de mantener alejado a Hernández. Más allá de la marca de la mitad, Llamido mantuvo su distancia boxeando en el cuarto mientras Hernández seguía presionando la acción de acecho buscando hacer una pelea de perros, al final de la ronda, Hernández parecía estar fatigado cuando Llamido se alejó para cerrar la ronda. En el quinto, Llamido boxeó y conectó efectivamente cuando Hernández fue gaseado buscando terminar la pelea. En el sexto y último asalto, Llamido luchó de manera conservadora sumando puntos mientras Hernández se lanzaba hacia las vallas, pero su agresión le costó cuando un contragolpe de Llamido derribó a Hernández. El mexicano estaba peleando, pero Llamido boxeó para ganar por decisión. Los tres jueces anotaron el combate 60-54. * * * En la pelea de apertura, el súper welter Jorge Estrada (3-0, 3 KO) anotó un rápido nocaut en el primer asalto sobre Hassan Coleman (0-1) de Los Ángeles. Durante un intercambio, un golpe al cuerpo de Estrada lo hizo cuando el árbitro lo detuvo al 1:51 del primer asalto. Dubois domina, noquea a Bryan por el título de la AMB Joseph Parker firma con BOXXER

