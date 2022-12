Rivas, campeón Bridge del WBC regresa el 14 de enero por ESPN Top Rank en ESPN 2023 comienza con una doble cartelera de peso pesado el 14 de enero en Turning Stone Resort Casino en Verona, Nueva York. El evento principal de 10 asaltos es una batalla de atletas olímpicos de gran golpe cuando el campeón de peso puente del WBC, Oscar “Kaboom” Rivas (28-1, 19 KOs) se enfrenta a Efe “The Silent Roller” Ajagba (16-1, 13 KOs) en un no -combate por el título. “Estoy orgulloso de mi título WBC Bridgerweight y lo defenderé pronto, pero esta oportunidad que Top Rank nos dio en el peso pesado fue demasiado buena para dejarla pasar”, dijo Rivas. “También respeto mucho a Ajagba, y aunque estoy de acuerdo con él en que será espectacular para los aficionados, mis habilidades y mi experiencia marcarán la diferencia”. En la coestelar de 10 asaltos, el atleta olímpico italiano de 2016 Guido “The Gladiator” Vianello (10-0-1, 9 KOs) da un paso sísmico en su clase contra su compañero invicto Stephan “Big Shot” Shaw (18-0, 13 KO). Ajagba-Rivas y Vianello-Shaw serán transmitidos en vivo por ESPN. Los combates de la cartelera se transmitirán en vivo y exclusivamente en ESPN+ e incluyen una inclinación de peso ligero junior de 10 asaltos entre Adam “BluNose” Lopez (16-3, 6 KOs) y Abraham “El Super” Nova (21-1, 15 KOs). También verán acción el peso pluma junior Floyd “Cashflow” Díaz (8-0, 3 KOs) y el peso ligero junior Haven Brady Jr. (8-0, 4 KOs) en peleas separadas a ocho asaltos contra oponentes por nombrar. El prospecto de peso welter junior Bryce Mills (10-1, 4 KOs) tiene como objetivo aumentar su racha ganadora a cinco contra Margarito Hernández (3-3-1) en una pelea de seis asaltos. El peso semipesado Dante Benjamin Jr. (4-0, 2 KOs) pelea en su primer combate programado a seis asaltos contra su compañero invicto Emmanueal Austin (6-0, 6 KOs). Golden Boy cierra el 2022 el 17 de diciembre por DAZN Prospecto Surafricano de peso pesado en Fury-Chisora Like this: Like Loading...

