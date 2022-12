Golden Boy cierra el 2022 el 17 de diciembre por DAZN Golden Boy Promotions concluirá el 2022 el 17 de diciembre con un choque entre el invicto peso welter Raúl “Cugar” Curiel (11-0, 9 KOs) contra Brad Solomon (29-5, 9 KOs) en The Commerce Casino and Hotel justo al sur del centro Los Ángeles. El título de peso welter NABF de Curiel estará en juego y el evento se transmitirá en todo el mundo por DAZN. Dando apoyo principal a la cartelera, Diego De La Hoya (23-1, 11 KOs) se enfrentará a José “El Torito” González (23-10-1, 13 KOs) en una pelea de peso pluma a diez asaltos. Además, el recién fichado peso supermediano Aaron Silva (10-0, 7 KOs) buscará impresionar en ocho asaltos contra Alan Campa (18-6, 12 KOs), el superligero Jousce “Tito” González (13-0- 1, 12 KOs) tiene un combate de diez asaltos contra Ivan “Macanon” Cano (26-10-2, 16 KOs), el peso ligero Nick “Slicknick” Sullivan (6-0, 1 KO) está programado para seis contra TBA, el peso pluma Gregory “Goyo” Morales (13-1, 8 KOs) tiene un combate a seis asaltos contra Alexis “Picudito” Molina (8-1-1, 5 KOs), y el peso ligero Martín León se enfrenta a TBA. Aplazada Clavel vs. Nery Plata por títulos WBC y AMB en Canadá Rivas, campeón Bridge del WBC regresa el 14 de enero por ESPN Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.