Aplazada Clavel vs. Nery Plata por títulos WBC y AMB en Canadá La pelea de unificación de peso minimosca femenino entre la campeona del WBC, Kim Clavel (16-0, 3 KOs) y la campeona de la AMB, Jessica Nery Plata (28-2, 3 KOs), programada para el jueves en Laval, Canadá, se pospondrá luego de que Clavel contrajera gripe según confirmó su promotora el martes por la noche. La pelea iba a ser la primera defensa del título para ambas campeonas. Clavel derrotó a Yesenia Gómez por decisión unánime en julio y Plata derrotó a Yesica Bopp en marzo. El promotor de Clavel, Yvon Michel, comentó en sus redes sociales: “Siguiendo la recomendación del Dr. Francis Fontaine, respecto al estado de salud de Kim Clavel, nos vemos obligados a posponer la pelea de unificación prevista para el jueves 1 de diciembre en Place Bell. Pronto anunciaremos más detalles”. Fury: El boxeo es más adictivo que cualquier droga Golden Boy cierra el 2022 el 17 de diciembre por DAZN Like this: Like Loading...

