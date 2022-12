Fury: El boxeo es más adictivo que cualquier droga El campeón de peso pesado del CMB, Tyson Fury, se abrió en una entrevista muy reveladora y, en ocasiones, emotiva antes de su pelea con Derek Chisora ​​el sábado. “He estado enamorado del boxeo durante tanto tiempo desde que era un niño pequeño y ahora tengo 34 años, probablemente al final de mi carrera en los próximos años”, dijo Fury. “Ha sido una relación de amor-odio y ha sido tóxica por momentos, pero cuando es buena, es muy buena. “Así que estamos en esa relación y no abandono las cosas. Trato de hacer que las cosas funcionen y ahí es donde estamos en este momento. He querido irme muchas veces pero siempre me arrastra hacia atrás. Es como una droga masiva y una adicción. “Sé que es una adicción y yo soy una persona adictiva. No es mi mejor amigo, es una adicción. Es abusivo porque cuando vengo a este gimnasio abusa de mi cuerpo, de mi mente y de mi alma, pero después siento que me lleva al éxtasis. La emoción es increíble y me da los máximos más grandes de la historia, pero también me da los mínimos más bajos. “El boxeo es más adictivo que cualquier otra droga. Alguna vez. Porque no puedes Estrada: Vamos a saber quién es el mejor Aplazada Clavel vs. Nery Plata por títulos WBC y AMB en Canadá Like this: Like Loading...

