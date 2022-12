Estrada: Vamos a saber quién es el mejor Juan Francisco Estrada está listo para cruzar las cuerdas para enfrentar a su viejo enemigo Roman ‘Chocolatito’ González por tercera vez el sábado por la noche en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona, en vivo por DAZN, y el as mexicano cree que sus peleas son tan bueno, que hasta podríamos regalarnos una cuarta entrega. “Hemos tenido un gran campo de entrenamiento y estoy desesperado por subir al ring para la trilogía con Román”, dijo Estrada. “Estoy feliz y siento que será una gran pelea como las últimas dos. Me venció en 2012 y yo lo vencí en la segunda pelea, así que se podría decir que esta es la decisiva. Puede haber un cuarto como Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez, ¿quién sabe? Tendremos nuestra trilogía, y no sabemos si terminará aquí o no. Vamos a averiguar quién es el mejor, quién liderará en peleas ganadas y si en el futuro, si Dios quiere, hay un cuarto, adelante. “La primera pelea fue mi primera pelea en los Estados Unidos, mi primera pelea en el peso mosca ligero. Era un peso mosca y tuve que bajar para esta oportunidad por el título mundial. Fue una gran pelea. “Para ser honesto me sentí bien, pero el peso me afectó. No me sentía fuerte. Pero cuando empezó la pelea, desde los rounds 1 al 12, lo dimos todo. En ese momento, él era el campeón, uno de los mejores peleadores libra por libra y obtuvo la decisión. Yo era un don nadie. Hicimos una gran pelea, sentí que gané esa pelea por algunos puntos, pero lo consiguió. “Dada la lucha que pusimos, tuvimos más oportunidades. Peleamos contra Brian Viloria en peso mosca y se podría decir que fue la pelea que me hizo famoso en el boxeo, puso mi nombre ahí. “Cuando volvimos a enfrentar a Chocolatito, fue en Super-Mosca. Una vez más, lo dimos todo. Fue una pelea extremadamente dura para los dos. Afortunadamente me concedieron la victoria. Fue una gran pelea y ahora vamos por esa trilogía. “Será miembro del Salón de la Fama. Es un peleador que ha ganado muchos títulos en cuatro divisiones. Lo respeto como boxeador, y se podría decir que ha tenido una carrera muy diferente a la mía. También he ganado títulos, pero creo que es un gran peleador y en las peleas que hemos tenido. Creo que también se dio cuenta de que no soy cualquier otro peleador y cuando peleemos ahora, decidiremos quién es el mejor. “Creo que la amistad fuera del ring es buena. Es importante porque su equipo me invitó a Nicaragua y la pasamos muy bien. Ni siquiera repasamos la pelea anterior ni mencionamos la que se avecina. Nos comportábamos como colegas, amigos, nos quedábamos juntos, comíamos juntos. Todo fue muy normal. “Cuando te dicen que vas a pelear contra Chocolatito, ahí hay una rivalidad pero es deportiva. No es como. “¡Voy a matarlo!” esa es una forma diferente de sentir. Estás más concentrado en tener un buen campo de entrenamiento para poder vencerlo. “En el ring diría que es mi enemigo, pero una vez que termine la pelea, nos abrazaremos, saldremos del ring, hablaremos y nos desearemos buena salud y seguiremos nuestro camino. . “He visto a otros peleadores que llegarán a las manos incluso en el pesaje o en la conferencia de prensa. No me gusta hacer eso ya Román tampoco. Eran diferentes. Mostramos nuestra rivalidad en el ring, y creo que eso es lo que la gente admira y respeta de nosotros. “Esta pelea es importante porque es la trilogía contra un peleador que estará en el Salón de la Fama. No hay duda de que esta pelea es la más importante de mi carrera porque imagínate vencer a Román González. No le quitarías nada, pero yo estaría en su posición. Entrevista exclusiva: Terence "Bud" Crawford Fury: El boxeo es más adictivo que cualquier droga Like this: Like Loading...

