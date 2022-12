Prospecto Surafricano de peso pesado en Fury-Chisora Por Ron Jackson Sudáfrica tiene una historia ilustre en el boxeo de peso pesado con Gerrie Coetzee (AMB), Fransie Botha (FIB) y Corrie Sanders (OMB) versiones ganadoras del título de peso pesado. En la principal pelea de apoyo de Fury contra Chisora, el principal contendiente de peso pesado de Sudáfrica, Kevin Lerena (28-1, 14 KOs), de 30 años, que ha ganado sus seis peleas en la división principal con estilo, y figura en la lista # 12 por la Asociación Mundial de Boxeo, desafía a Daniel Dubois (18-1, 17 KOs) de 25 años de Greenwich, Inglaterra, por el título regular de peso pesado de la AMB. Dubois ganó el cinturón de la AMB el 11 de junio de 2022 con una victoria por nocaut en el cuarto asalto contra Trevor Bryan (22-0). La única derrota en el récord de Dubois fue contra Joe Joyce, quien lo detuvo en el décimo asalto después de sufrir una fractura en la cuenca del ojo. Sin embargo, antes del parón, su rostro ya estaba marcado. Desde la derrota ante Joyce, Dubois ha obtenido victorias sobre Bogdan Dinu (KO2), Joe Cusumano (TKO1) y la victoria sobre Bryan, posiblemente ningún campeón mundial. Dubois es el hombre más grande con una altura de 6’5 y un alcance de 78″ contra la altura de Lerena de 6’1 y un alcance de 74″. La mayoría de los críticos británicos predicen una victoria fácil para Dubois, pero posiblemente no hayan tomado en cuenta que Dubois podría estar preocupado por la postura zurda de Lerena, y en la historia de la división de peso pesado no siempre es el gran hombre quien gana No hay duda de que Lerena estará al 100% y podría sorprender a su contrincante más apetecido. Mirando a través de la historia del boxeo mundial de peso pesado, ha habido una serie de los llamados pequeños pesos pesados ​​​​que han ganado títulos mundiales, incluido el actual gobernante unificado Oleksandr Usyk. Rivas, campeón Bridge del WBC regresa el 14 de enero por ESPN Begue-De Abreu el 16 de diciembre en Santo Domingo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.