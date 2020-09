Ritson-Vázquez confirmado para el 17 de octubre Lewis Ritson defenderá su título superligero intercontinental de la AMB contra el ex campeón mundial Mexicano Miguel Vázquez el sábado 17 de octubre, en vivo por Sky Sports y DAZN. Ritson (20-1, 12 KOs) estaba originalmente programado para enfrentar a Vázquez (42-9, 16 KOs) el 4 de abril en Newcastle antes de que la pandemia de COVID-19 pusiera al mundo del deporte de cabeza y el evento se pospusiera para una fecha posterior. . Boxeo en Ucrania el 20 de Septiembre

