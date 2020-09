Boxeo en Ucrania el 20 de Septiembre Por.Gabriel F. Cordero Ali Eren Demirezen (récord 12-1, 10KOs), Viktor Vykhyrst (récord 2-0, 2KOS), Andriy Rudenko (récord 32-5, 20KOs), Pavlo Yuskiv (2-0, 1KOs) y Volkan Gokcek (2.0, 1KOs) estarán en el evento de boxeo el domingo 20 de septiembre en el Bartolomeo Best River Resort en Dnipro, Ucrania. El prospecto 2-0 Viktor Vykhryst enfrentará a Gabriel Enguema el 20 de septiembre en Ucrania en una cartelera encabezada por Ali Erem Demirezen. ⠀ Entre ellos se encuentran el famoso boxeador ucraniano Andriy Rudenko en peso súper pesado, el joven y prometedor , Viktor Vykhryst, Gabriel Enguema y otros. Conferencia de Prensa de los entrenamientos de Jermall Charlo

