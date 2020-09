Conferencia de Prensa de los entrenamientos de Jermall Charlo La preparación para el PPV Charlo / Charlo del 26 de septiembre está en pleno apogeo. El lunes, el campeón de peso mediano del WBC, Jermall Charlo, llevó a fanáticos y medios de comunicación a su campo de entrenamiento con un entrenamiento de medios virtual mientras se prepara para enfrentar al principal contendiente Sergiy Derevyanchenko. Charlo se unió el lunes a su entrenador de toda la vida, Ronnie Shields, mientras mostraba una variedad de habilidades. Esto es lo que Charlo y Shields dijeron el lunes: JERMALL CHARLO “Sé que es mi momento de brillar y mi momento de dar a todos lo mejor que puedo dar. Me esfuerzo por ser uno de los mejores en atar un par de guantes. “Los fanáticos que me aman pueden esperar que haga lo que hago. Los fanáticos que no me conocen, van a ver a un luchador inteligente, fuerte y atlético. Lo verás todo en el ring el 26 de septiembre. “Vengo de la nada, así que quiero ponerme a todos. Quiero asegurarme de que Ronnie Shields ingrese al Salón de la Fama. Estamos buscando hacer algo en el boxeo que nadie haya hecho nunca. “Cuando miro fuera de este gimnasio, digo que no hay forma de que pierda. Llevo a toda mi familia a la espalda. Houston, tenemos otro. Lo estoy haciendo por todos aquí. “Les estoy diciendo a esos otros pesos medianos que se abrochen los cinturones de seguridad. Está despegando. Todos los que dudan de mí, todos los que quieren una oportunidad, tendrán su turno. Yo dirijo el programa. Quédate encerrado. “Mi poder está creciendo junto a mí. Con algunas peleas necesitas agregar más poder y, a veces, tu poder simplemente aumenta naturalmente. Me he vuelto mucho más fuerte y mucho más inteligente, por lo que he podido usar mis habilidades para acompañar mi poder de cara a esta pelea. “Derevyanchenko es un luchador avanzado. Va a aportar mucha potencia y velocidad con buenas habilidades técnicas. Se llama a sí mismo ‘El técnico’, pero veremos qué tan técnico es una vez que empiece a poner mi jab en su cara. Usaré todas mis habilidades naturales en esta pelea. “Después de ganar esta pelea, el cielo es el límite. Sé que la gente me respetará mucho más después de esto, pero estoy enfocado solo en esta pelea. Esta pelea es otro gran trampolín hacia peleas aún más grandes por venir. “Mucha gente no sabe realmente de dónde vienen los Charlos y tienen la oportunidad de aprenderlo a lo largo de este tiempo. Es necesario que todos vean que pertenecemos a este gran escenario. Estoy agradecido por todos los que me rodean y que me han abrazado con amor. “No tenemos mucho más tiempo para hacer esto. ¿Dónde están el resto de cinturones? Estoy listo. Míralo el próximo sábado por la noche, porque estoy haciendo esta declaración en voz alta para todos los que dudaron de mí “. RONNIE SHIELDS, entrenador de Charlo “Significa mucho estar en esta posición. Te muestra que tu luchador ha llegado a la cima. Está en un punto en el que la gente quiere ver al campeón del mundo. Es genial estar allí con él y ayudarlo a alcanzar este nivel en el deporte. “En este momento, Jermall está en gran forma y está casi listo. Todavía nos queda otra semana de duro entrenamiento, luego comenzaremos a bajar la semana que viene. Es realmente inteligente en este momento y solo tenemos que mantenerlo así. “Houston ama a los ganadores y este tipo es un ganador. La gente sabe que también es un hombre de familia y trabaja muy duro por todo lo que ha conseguido. Siempre está gritando a Houston porque de aquí es de donde es y es importante para él. “He tenido tantos buenos luchadores en mi carrera, pero Jermall está en la cima con Evander Holyfield, Vernon Forrest y Pernell Whitaker. Trabaja duro y presta atención a lo que tiene que hacer. Lo que los separa es que sabe cómo mirar a su oponente y sabe lo que le espera. “Al igual que todos los oponentes, esperamos que Sergiy esté en su mejor momento. Esperamos que Sergiy entre e intente ganar y ser lo mejor que pueda ser. Jermall está haciendo lo mismo. No quedará piedra sin remover. Repasamos el plan de juego todos los días “. Presentan póster oficial de Loma-López para Octubre 17

