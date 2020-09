Buatsi regresa el 4 de octubre La estrella en ascenso del peso semipesado Joshua Buatsi (12-0, 10 KOs) hará su tan esperado regreso al ring el domingo 4 de octubre mientras defiende su título internacional de la AMB contra el invicto croata Marko Calic (11-0, 6 KOs), en vivo. en Sky Sports y DAZN. El medallista de bronce olímpico de Río 2016, Buatsi, está clasificado como WBA # 3, IBF # 3, WBC # 12, WBO # 14. La última vez que peleó fue hace 13 meses. La sede de Buatsi-Calic es TBA. Abreu-Ennis este sabado desde Connecticut por Showtime Ritson-Vázquez confirmado para el 17 de octubre

