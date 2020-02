Rigondeaux listo para conquistar el titulo Gallo de la AMB El ex campeón mundial Guillermo Rigondeaux buscará convertirse en tres veces campeón mundial de dos divisiones cuando baje al peso gallo para desafiar al ex campeón Liborio Solís por el título vacante de la AMB en vivo en Showtime este sábado desde el PPL Center en Allentown, Pa. Rigo, de 39 años, peleará en peso gallo por primera vez en su carrera. “Sé que en el peso súper gallo soy una fuerza a tener en cuenta”, dijo Rigondeaux. “Ahora que me estoy moviendo hacia el peso gallo, me siento más fuerte y estoy aprovechando al máximo mis habilidades. Las divisiones de peso gallo y súper gallo están llenas de grandes luchadores para ponerme a prueba. Es un momento muy emocionante y estoy entrenando muy duro para cada oportunidad que se me otorga. “Solís es un buen oponente y un retador digno, pero estoy listo para reclamar mi condición de campeón mundial. Voy a mostrarle a la gente por qué soy uno de los mejores boxeadores de mi generación. “Este es un gran problema para mí. Durante años fui uno de los mejores boxeadores del mundo, si no, el mejor boxeador del mundo. Cuando eres un campeón, solo enfrentas los principales oponentes y ese es el tipo de peleas que quiero. Voy a comenzar otro largo reinado como campeón a partir del 8 de febrero “. Parker enfrentara a Winter en Texas el 29 de febrero Stevenson y Conlan encabezan eventos separados en Nueva York

