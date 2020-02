Parker enfrentara a Winter en Texas el 29 de febrero Por Ray Wheatley – Mundo del boxeo El clasificado OMB # 2 Joseph Parker (26-2, 20 KOs) se enfrentará con Shawndell Terrell Winter (13-2, 12 KOs) en el Ford Center en The Star, Frisco, Texas, el 29 de febrero. Parker viene de una pelea a diez rounds ante Alex Leapai en su único combate para 2019. Se habló de Parker recibiendo una oportunidad por el título de peso pesado de la OMB por el título vacante si la OMB toma la decisión de despojar al campeón de la FIB, AMB, OMB Anthony Joshua por su decisión de defenderse contra la FIB # 1 Kubrat Pulev en lugar de defender contra la OMB # 1 Oleksandr Usyk. Rigondeaux listo para conquistar el titulo Gallo de la AMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.