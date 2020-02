Round 12 con Mauricio Sulaiman: Lo mejor del CMB 2019 Por Mauricio Sulaiman

Hijo de Jose Sulaiman / Presidente del CMB Es imposible no mencionar la tragedia que sacudió el mundo del deporte y la humanidad a nivel mundial. Kobe Bryant y su hija murieron en un accidente de helicóptero. ¡Que tragedia! ¡Qué triste! ¿Por qué volaron en condiciones cuestionadas por las autoridades? ¿Qué hubiera pasado si esto o aquello? Estas son las preguntas que el mundo se dedica a debatir y descubrir. Esta tragedia es comparable a la noticia de la muerte de Roberto Clemente, un jugador de béisbol Puertorriqueño, que viajaba en avión en una misión humanitaria para entregar alimentos a las zonas marginadas y víctimas del terremoto en Managua en 1972. También comparable es esa fatídica mañana del 12 de agosto de 1982, cuando el mundo se despertó con la noticia de la muerte del actual campeón mundial Salvador Sánchez, quien murió en un accidente automovilístico a la edad de solo 23 años. Ha sido genial ver los homenajes pagados en su honor por la comunidad deportiva mundial. Descansa en paz, Kobe Bryant, su hija Gianna y los demás que perecieron. En otro tema, estamos en el proceso de votación para los premios por lo mejor de 2019, y en contra de las viejas prácticas de votación de la junta directiva, el Consejo Mundial de Boxeo ha decidido abrir completamente este proceso a los fanáticos para que USTED pueda determinar los aspectos más destacados de la actividad del año pasado. Hay diferentes categorías, y ya hemos integrado a las mujeres en todas y cada una de ellas. Creemos en su poder de las mujeres y que merecen un reconocimiento absoluto en todas las áreas del boxeo y en general. A continuación encontrará las categorías y candidatos correspondientes: BOXEADOR DEL AÑO:

· Saúl Álvarez

· Vasyl Lomachenko

· Errol Spence Jr.

· Deontay Wilder

· José Carlos Ramírez

· Josh Taylor BOXEADOR DEL AÑO:

· Katie Taylor

· Claressa Shields

· Jessica McCaskill

· Franchón Crews-Dezurn

· Amanda Serrano

· Mariana Juárez LUCHA DEL AÑO:

· Spence-Porter

· Charlo-Harrison

· Makabu-Papin

· Taylor-Prograis

· Pascal-Jack

· Dirrell-Yildirim LUCHA DEL AÑO:

· Persoon-Taylor

· Serrano-Hardy

· Shields-Hammer

· Crews-Dezurn-Cornejo II

· Juárez-Fernández

· Martínez-Chávez CONOCIMIENTO DEL AÑO:

· José Ramírez-Maurice Hooker

· Saul Álvarez-Sergey Kovalev

· Callum Smith-Hassan N’Dam

· Julio Cesar Martínez-Andrew Selby

· Deontay Wilder-Dominic Breazeale

· Deontay Wilder-Luis Ortiz II Hay más categorías como: en Revelación del año, Regreso del año, Entrenador del año, Evento del año, Perspectiva del año, Premio humanitario, Lucha dramática, Actuación del año y Premios honorarios. Puede votar en el sitio:

https://wbcboxing.com/best2019/index.php/votacion/vote Parker enfrentara a Winter en Texas el 29 de febrero

