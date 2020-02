Extraoficial: WBC, WBA, WBO & IBF estuvieron en Panamá ? Por. Gabriel F. Cordero Extroficialmente se ha podido conocer que el Presidente Laurentino Cortizo Cohen de Panama habría tenido una reunión este miércoles en la Ciudad de Panamá con los cuatro presidentes de los organismos principales del boxeo mundial: Consejo Mundial de Boxeo (WBC) , la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). En Panamá estarían presentes el Mexicano, Mauricio Sulaimán presidente del WBC y Darryl Peoples, presidente de la FIB. Igualmente se conoce que el Venezolano Gilberto Mendoza presidente de la AMB y el Puertorriqueño Francisco Varcarcel presidente de la OMB también podrían estar en presentes debido a los diferentes eventos de titulo mundial que realizaran sus organismos esta semana en Panamá. Igualmente este miércoles 5 de febrero también celebraba su cumpleaños numero 78 el legendario presentador y comentarista de Boxeo el Panameño Juan Carlos Tapia que coincidentalmente su yerno un conocido presentador del programa ¨Lo Mejor del Boxeo¨ Oscar Ramos es en la actualidad es el Secretario de Comunicación de este país y pudiera ser el gestor principal del histórico encuentro de dirigentes del boxeo mundial en ese país. Igualmente se conoce que al país arribaría el promotor Internacional, Sampson Lewkowicz y que pudiera estar concretándose la posibilidad de un Mega Evento que incluiría un extraordinario Homenaje al legendario presentador y comentarista de boxeo Panameño, Juan Carlos Tapia quien por 45 años continuos ha mantenido vigente el programa de TV semanal y de boxeo llamado ¨Lo Mejor del Boxeo¨desde el 9 de enero de 1975 el cual según Guinness es el mas antiguo vigente y por ello ha sido reconocido como un record. Aunque es solo una información sin confirmar porque Lewkowickz y Tapia son amigos lo que pudiera ser solo un viaje para celebrar el cumpleaños de Tapia. Otra fuente solo se limito a decir que en la reunión solo habría estado Sulaiman (WBC) y Peoples (IBF). Hasta este momento no existe confirmación alguna ni imágenes pero si existe información confidencial de que hubo una reunión en la presidencia de ese país con los principales dirigentes del boxeo mundial. Round 12 con Mauricio Sulaiman: Lo mejor del CMB 2019

